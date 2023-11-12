Экс-жена Остапчука ответила на упреки, что не имеет права претендовать на их общий дом

Пользователи Сети заявили, что Кристине должно быть стыдно за это, ведь у шоумена есть дети.

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – ответила на упреки, что ей якобы должно быть стыдно претендовать на их общий дом.

В частности, в Сети Кристину упрекнули в том, что она пытается после развода поделить совместно нажитое имущество. Некоторые пользователи написали, что дом под Киевом принадлежит Остапчуку и его детям, а она пытается отобрать чужое.

Горняк не стала молчать, а объяснила, что после развода она имеет право получить половину дома, который они строили вместе, когда состояли в браке. Кристина также добавила, что дети Остапчука тоже могут по закону получить свою часть.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Если вы о моем общем доме с бывшим мужем, то нет, почему должно быть стыдно? Мы же вместе его строили. А его детки от прошлого брака могут претендовать лишь на его 1/2 часть, ничего против не имею!" – ответила Кристина.

Отметим, супруги развелись более года назад. Однако, как оказалось, общее имущество пара не поделила, в частности, двухэтажный дом под Киевом. Это стало известно со слов Кристины, которая возмущается, что бывший без ее ведома хозяйничает там. Горняк не планирует это все оставлять, а хочет получить свою половину, на которую согласно законодательству имеет право.

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