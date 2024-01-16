Экс-жена Остапчука ответила на упреки, почему она живет на две страны и не остается в Украине

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк рассказала о своем эмоциональном состоянии во время жизни на две страны.

Блогерша часто находится в переездах из Вены в Киев и наоборот. Поэтому подписчики Горняк поинтересовались у нотариуса, почему она окончательно не останется в Киеве. И добавили, что, мол, "у нее нет детей", чтобы переживать за безопасность. Кристина в ответ на такие комментарии отметила, что ее эмоциональное состояние не разрешает остаться на родине.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Мне не стыдно говорить, что я выбираю для себя лучшие варианты для того, чтобы быть в безопасности. Даже когда мне пишут: "Ну у тебя же нет детей, почему ты не живешь в Украине?". Я понимаю, что у меня нет детей, но у меня есть я. И если постоянно быть дома, мое эмоциональное состояние не стабильное. И я ужасаюсь звуков даже здесь, потому что я не выезжала с первых дней войны, а через восемь месяцев. Но состояние разорванности меня тоже волнует", - объяснила экс-жена Остапчука в фотоблоге.

Горняк добавила, что ее очень смущает чувство, что в Австрии она не социализируется, а в Украине что-то теряет. Поэтому блогер уже работает с психологом.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, недавно Кристина Горняк ответила, беспокоит ли ее то, что в 37 лет она не стала мамой.

Читайте также: