Экс-жена Остапчука озвучила свой страшный диагноз и рассказала о новом мужчине в ее жизни

Кристина Горняк рассказала, какие у нее проблемы со здоровьем.
Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк озвучила диагноз, который ей поставили врачи.
Ранее нотариус делилась, что испытывает проблемы со здоровьем. Теперь же рассказалаподробнее, какие именно. По словам Кристины, у нее "гидронефроз 4 степени, атрофия лоханок левой почки":
"Такие страшные слова случились со мной три недели назад. Вердикт в Украине сразу – удаление почки.. После этих слов я просто упала на самый низ эмоционально, как только может упасть человек. Я плакала и думала, что все, я буду умирать, что жизнь кончается…" – поделилась Горняк.
Кристина рассказала, что эта болезнь никоим образом не проявляется. У нее все анализы в норме. Нотариус регулярно делала УЗИ и поначалу ей говорили, что у нее киста в почке. Также Горняк обратилась к врачу в Вене:
"И только два последних врача сказали, что надо к урологу – срочно. На данный момент я посетила здесь замечательного специалиста, который направил меня сделать сценографию здесь, и сказал, если она работает хоть на 30% он спасет ее. Если нет, то нет. Но добавил, что я могу жить как здоровый человек дальше, что одна почка прорабатывает гораздо больше, чем нуждается человек", – отметила Горняк.
Знаменитость поблагодарила своих родных и друзей, что все это непростое время поддерживают ее. Также заговорила Кристина и о таинственном мужчине, который всегда с ней рядом и посещает с ней всех врачей:
"Я благодарна людям, которые рядом. Моих родителей, моих подруг и друзей, которые на связи постоянно, которые рядом. И Ему, который постоянно в Вене подает руку помощи и посещает вместе со мной всех врачей со словами: "Такие как ты живут долго, ты будешь жить 100 лет!". Он на украинском не читает, поэтому могу похвалить его здесь", – заинтриговала Горняк.
Напомним, месяц назад Кристина Горняк призналась, что уже не одинока. Нотариус после развода с Владимиром Остапчуком обрела новую любовь и отметила, что мужчина ее очень поддерживает.
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