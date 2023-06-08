Экс-жена Остапчука озвучила свой страшный диагноз и рассказала о новом мужчине в ее жизни

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк озвучила диагноз, который ей поставили врачи.

Ранее нотариус делилась, что испытывает проблемы со здоровьем. Теперь же рассказалаподробнее, какие именно. По словам Кристины, у нее "гидронефроз 4 степени, атрофия лоханок левой почки":

"Такие страшные слова случились со мной три недели назад. Вердикт в Украине сразу – удаление почки.. После этих слов я просто упала на самый низ эмоционально, как только может упасть человек. Я плакала и думала, что все, я буду умирать, что жизнь кончается…" – поделилась Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина рассказала, что эта болезнь никоим образом не проявляется. У нее все анализы в норме. Нотариус регулярно делала УЗИ и поначалу ей говорили, что у нее киста в почке. Также Горняк обратилась к врачу в Вене:

"И только два последних врача сказали, что надо к урологу – срочно. На данный момент я посетила здесь замечательного специалиста, который направил меня сделать сценографию здесь, и сказал, если она работает хоть на 30% он спасет ее. Если нет, то нет. Но добавил, что я могу жить как здоровый человек дальше, что одна почка прорабатывает гораздо больше, чем нуждается человек", – отметила Горняк.

Знаменитость поблагодарила своих родных и друзей, что все это непростое время поддерживают ее. Также заговорила Кристина и о таинственном мужчине, который всегда с ней рядом и посещает с ней всех врачей:

"Я благодарна людям, которые рядом. Моих родителей, моих подруг и друзей, которые на связи постоянно, которые рядом. И Ему, который постоянно в Вене подает руку помощи и посещает вместе со мной всех врачей со словами: "Такие как ты живут долго, ты будешь жить 100 лет!". Он на украинском не читает, поэтому могу похвалить его здесь", – заинтриговала Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, месяц назад Кристина Горняк призналась, что уже не одинока. Нотариус после развода с Владимиром Остапчуком обрела новую любовь и отметила, что мужчина ее очень поддерживает.

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