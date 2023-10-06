Экс-жена Остапчука показала доказательство, что он изменял ей с нынешней 23-летней возлюбленной

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк нашла способ показать, что ее бывший вскочил в гречку до их развода.

Одно время и Кристина, и Владимир старались не говорить о своем разрыве, и не лить грязью друг друга в Сети. Впрочем, вероятно Горняк задело поздравление Остапчука его нынешней жене, 23-летней Екатерине Полтавской.

4 октября Остапчук и Полтавская отпраздновали первую годовщину отношений. По этому случаю Владимир в Instagram посвятил Екатерине теплые слова и поблагодарил ее, что снова "научила его верить в себя".

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В свою очередь, Горняк сообщила, что 4 октября прошел год, как она свободная женщина:

"4.10 ровно год как я красивая женщина не замужем. Поэтому, повод отпраздновать есть. Как подарок готова принять 50% общего имущества. По-моему, 50% это бесплатно и даром за то, что освободила место для настоящей любви", – написала под фото Горняк.

Экс-жена Владимира Остапчука Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Экс-жена Владимира Остапчука Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Таким образом Кристина намекнула, что отношения Остапчука и Полтавской начались раньше, чем они успели развестись. По крайней мере, с новой любимой в этот момент шоумен точно был знаком и уже, вероятно, имел планы на нее.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились осенью 2020 года. В конце октября 2022 года в СМИ появились слухи, что супруги развелись.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Уже в декабре того же года дива Монро рассказала о новом романе Остапчука с 22-летней журналисткой из Киева. Впоследствии Владимир и сам подтвердил, что встречается с Екатериной Полтавской, на которой в феврале 2023-го женился.

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