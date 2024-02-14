Экс-жена Остапчука показала фото с их свадьбы и призналась, оправилась ли после развода

Кристина поделилась, что прорабатывала с психологом их разрыв.
Экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк, ответила, оправилась ли после их развода.
В частности, Кристина пообщалась с подписчиками в Instagram, которые и задали ей соответствующий вопрос. Блогерша ответила, что развелась более года назад. Горняк проработала с психологом их разрыв с шоуменом и подчеркнула, что не скучает по прошлому, а бывшему желает только счастья.
К своему ответу Горняк добавила фото с их свадьбы. Правда, на снимке изображена лишь она в образе невесты.
"Я развелась 4 октября 2022 года. Это уже год и четыре месяца. Я проработала все, простила и иду дальше. Я же выбираю быть счастливой, а не умереть в печали от ран прошлой жизни! Это все опыт, принимаю его с благодарностью и иду далее! Желаю всем участникам этой истории только добра", — прокомментировала блогерша.
Напомним, в Сети ранее ходили слухи, что Владимир Остапчук изменял бывшей жене с нынешней. Недавно 23-летняя избранница шоумена резко ответила на обвинения.
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