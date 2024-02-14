Экс-жена Остапчука показала фото с их свадьбы и призналась, оправилась ли после развода

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк, ответила, оправилась ли после их развода.

В частности, Кристина пообщалась с подписчиками в Instagram, которые и задали ей соответствующий вопрос. Блогерша ответила, что развелась более года назад. Горняк проработала с психологом их разрыв с шоуменом и подчеркнула, что не скучает по прошлому, а бывшему желает только счастья.

К своему ответу Горняк добавила фото с их свадьбы. Правда, на снимке изображена лишь она в образе невесты.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Я развелась 4 октября 2022 года. Это уже год и четыре месяца. Я проработала все, простила и иду дальше. Я же выбираю быть счастливой, а не умереть в печали от ран прошлой жизни! Это все опыт, принимаю его с благодарностью и иду далее! Желаю всем участникам этой истории только добра", — прокомментировала блогерша.

Напомним, в Сети ранее ходили слухи, что Владимир Остапчук изменял бывшей жене с нынешней. Недавно 23-летняя избранница шоумена резко ответила на обвинения.

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