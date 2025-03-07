Экс-жена Остапчука показала изнутри свою роскошную квартиру за 133 тысяч долларов

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука показала свою роскошную квартиру изнутри.

Нотариус и блогерша Кристина Горняк живет в элитном районе Киева. Жилье она приобрела еще в 2009 году, и обошлось оно ей в 133 тысяч долларов. Правда, скидку Кристина все же выбила. Сейчас ремонты в квартире Горняк не делает, но время от времени покупает новые вещи и что-то меняет визуально. А вот после покупки, то Кристина полностью перепланировала жилье.

Квартира Кристины Горняк / Фото: скриншот с видео

"Я покупала ее в 2009 году. Стоимость была 133 тысяч долларов, но я выбила скидку, она мне обошлась немного дешевле. Я могу поменять кровать, коврик другой. Я что-то меняю, но кардинально ремонт не делала. Эта квартира совершенно полностью перестроена. То есть это кухня-студия, но раньше здесь была комната. Я все здесь сменила, а теперь это кухня-студия, а комната в другом месте", - рассказала нотариус на проекте "По хатах".

Квартира Кристины Горняк / Фото: скриншот с видео

Квартира Кристины небольшая. Как говорит блогерша, за коммунальные услуги она платит около трех тысяч, однако без отопления эта сумма значительно меньше. Дизайн квартиры у светлых тонах. По словам Горняк, она не любит слишком яркие цвета.

Квартира Кристины Горняк / Фото: скриншот с видео

"Я вообще люблю либо белый, либо пастельный. Я в этом плане вообще такая, консервативная. Я не люблю ярких цветов, все должно быть таким, чтобы не надоело, чтобы глаз не уставал в конце рабочего дня", — говорит блогерша.

Квартира Кристины Горняк / Фото: скриншот с видео

Кристина делится, что ей нравится жить в квартире. Правда, нотариусу хотелось бы переехать в дом, но при одном условии – если вместе с семьей. А если жить самой, то Горняк предпочитает квартиру.

Квартира Кристины Горняк / Фото: скриншот с видео

"Я всегда хотела жить в доме, но с семьей. Если сама я буду жить, то в квартире в городе. В этой локации, где я живу уже 10 или сколько лет, для меня лучшее место", — делится блогерша.

Напомним, недавно кулинарный эксперт Татьяна Литвинова показала свой дом изнутри. Знаменитость живет в центре Киева.

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