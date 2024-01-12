Экс-жена Остапчука показалась в Испании и пожаловалась на лишние килограммы

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк рассказала об отдыхе в Испании и неожиданной цифре на весах.

Блогерша в фотоблоге поделилась со своими поклонниками режимом дня во время отдыха. Так, она призналась, что планировала сделать свои дни в Испании насыщенными прогулками. Впрочем, это так и осталось в планах. По словам Горняк, она с подругами только ели и лежали. И добавила, что за короткий период почувствовала, что поправилась.

Кристина Горняк рассказала об отдыхе в Испании / Фото: instagram.com/kristygor

"Когда мы сюда ехали, то обсуждали с подругами, как будем гулять, куда пойдем, подбирали наряды... Ну, это все осталось в обсуждениях, в основном мы ели и лежали, и спали, и снова ели и лежали... Поэтому, я думаю, на весах я точно плюс...", - написала экс-жена Остапчука.

Когда нотариусиня стала на вес ее догадки подтвердились, ведь там было плюс два килограмма. В общем, вес 37-летней Кристины теперь – 48 кг.

Кристина Горняк рассказала об отдыхе в Испании / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк рассказала об отдыхе в Испании / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, недавно экс-жена Остапчука, нотариус Кристина Горняк честно призналась, беспокоится ли она о том, что у нее нет детей в 37 лет.

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