Экс-жена Остапчука показалась в объятиях мужчины и заинтриговала новым романом за границей

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк, поделилась подробностями личной жизни.

Так, блогерша на своей странице в Instagram признается, что ей довольно тяжело эмоционально дается временная эмиграция в Вену, Австрию. Впрочем, добавляет, что, несмотря на плюсы и минусы, она пытается адаптироваться к местной жизни и даже поделилась, что держат ее в этом городе "дела сердечные".

Нотариус отметила, что делать свои отношения публичными не будет. А расскажет о своем партнере только тогда, когда выйдет замуж или будет беременна.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Ну, и, конечно, здесь у меня еще и дела сердечные тоже... Поэтому я здесь так задержалась. Просто о них не хочу говорить, вообще решила, что о своих последующих отношениях буду рассказывать тогда, когда уже или будет свадьба, или буду беременна!", - подчеркнула Кристина.

Также Горняк намекнула, что регулярно ходит на свидания и показалась в нежных объятиях мужчины на фоне заснеженных гор. Впрочем, лицо его блогерша тщательно скрывает.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"С свиданиями проблем нет, просто я решила, что я не хочу рассказывать здесь сейчас о своей личной жизни. На то она и личная!", - добавила экс-жена Остапчука.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, недавно Кристина Горняк делилась фото со свадьбы со своим экс-мужем Владимиром Остапчуком и призналась, оправилась ли после развода.

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