Экс-жена Остапчука показалась в военной форме и рассказала о прохождении курса молодого бойца

Кристина Горняк рассказала, почему на это решилась и чем занималась на полигоне.

Экс-жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк, прошла курс молодого бойца.

Об этом Кристина рассказала в своем Instagram. Блогерша говорит, что решилась на это, чтобы лучше понимать украинских защитников и овладеть военными знаниями. Три дня Кристина Горняк жила в лесу в палатке. Блогерша делится, что все это время она узнавала немало новой информации о военном деле, а также испытала свои знания на практике.

"Я прошла курс молодого бойца. Три дня, которые были переполнены таким количеством информации, практики, ощущением усталости, что мне показалось, что это не три дня, а тридцать. Нас было 11 девушек. Это все было по-настоящему, как у военных, чтобы мы смогли максимально приблизиться к тому, через что проходят девушки-защитницы", — поделилась блогерша.

Кристина Горняк прошла курс военной подготовки / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк все эти три дня жила в палатке, рыла окопы, училась стрелять из оружия, носила тяжелое военное снаряжение. По словам блогерши, она действительно была шокирована от того количества работы, которое приходилось делать. Впрочем, она не жалеет, что согласилась пройти курс молодого бойца, и очень благодарна, что получила новый и важный опыт.

"Шок был постоянно разным. Шок от того, как холодно спать ночью, но это не зима и условия были топ. Шок от нагрузки. Шок от веса, который постоянно надо носить с собой. Шок от попадания в мишень. Шок от того, что окопы надо рыть, лежа на земле, земля потом у тебя повсюду. И так могу бесконечно проводить список", - поделилась своими эмоциями Кристина.

Кристина Горняк прошла курс военной подготовки / Фото: instagram.com/kristygor

Блогерша также показала, как выглядит палатка изнутри, где она жила. Там находились 11 девушек. Как говорит Кристина, было очень холодно, однако на самом деле это прекрасные условия, ведь был спальник, одеяло, а на улице еще не зима. Военным на фронте приходится жить в тяжелых условиях.

"Это наша палатка. Спросите, холодно ли? Холодно! Страшно — нет! Это условия топ! Был спальник, одеяло, и это еще не зима. Наши защитники спят иногда в мокрых окопах, в блиндаже с мышами, не стоит забывать", – отметила Кристина.

Кристина Горняк прошла курс военной подготовки / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, недавно певица Тина Кароль прошла курс военной подготовки. Артистка провела день с ветеранами "Азова".

Тина Кароль проходит курс военной подготовки от "Азова" - ЖВЛ представляет

Читайте также: