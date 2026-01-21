Экс-жена Остапчука попросила его нынешнюю оставить ее в покое: "Не понимаю, почему ко мне до*бались"

Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская и Кристина Горняк

Реклама

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука обратилась к его нынешней и попросила оставить ее в покое.

Конфликт между Кристиной Горняк и Екатериной Полтавской не утихает. Однако 20 января нынешняя жена шоумена заявила, что больше не будет реагировать на его бывшую и прекратит любые упоминания о ней в своих соцсетях. Эти слова прокомментировала Кристина Горняк. Она обратилась к Екатерине и попросила наконец оставить ее в покое.

"Екатерина Остапчук пообещала, что больше не будет меня упоминать! Я надеюсь, хотя бы эти слова станут правдивыми, и вы отстанете от меня и моей жизни. И больше не будут меня втягивать в свою бурную фантазию, что моя жизнь и социальные сети посвящены им. Я очень на это надеюсь, что наконец-то они забудут мое имя. Екатерина, я очень надеюсь, что ты это сказала ответственно и оставишь меня в покое", - выдала Горняк.

Реклама

Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская и Кристина Горняк

Нотариус говорит, что после развода с Владимиром Остапчуком ее поливают грязью. Мол, он и его нынешняя жена обесценили ее работу, сборы, их брак с ведущим в целом и обозвали непорядочной. Кристина уверяет, что не понимает, почему так, поскольку она сама к подобному не прибегала.

"Если так реально посмотреть, сколько дерьма я выдержала на себя, просто трэш... За эти годы, меня обесценили как женщину, обесценили брак, обесценили как профессионала по работе, обесценили сборы мои, обозвали непорядочной и кучу еще всего. Я никогда не копала информацию, мне не интересно, я вообще не понимаю, почему ко мне до*бались. Но достаточно, реально достаточно", - добавила Горняк.

Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская и Кристина Горняк

Также Кристина отметила, что не страдает по бывшему мужу. Кроме того, у нотариуса уже были полуторагодовые отношения, правда, она их не афишировала. На упреки, что, мол, она посвящает посты в Instagram Остапчуку, Горняк заверила, что это тоже совсем не так. Нотариус говорит, что разрыв с последним мужем дался ей болезненно. Поэтому, она именно об этом и писала в своих соцсетях.

"После развода в Вене у меня было 1,5 года непростых, но хороших отношений. Я решила по своим причинам, что я возвращаюсь домой, через свои моменты, но эти отношения тоже кто-то пытался обесценить, потому что в тот момент, когда я выставляла что-то, мне прилетало, что я лезу в семью и что вся моя жизнь - неправда, и я страдаю по Вове. А я просто жила свою жизнь. Кстати, после разрыва со своим парнем из Вены, я не просто переживала это, много постов было о нем, но там скажут, что это о моем экс-супруге, вот в этом и абсурд", - подытожила Кристина.

Реклама

Екатерина Полтавская и Кристина Горняк

Напомним, еще в прошлом году между бывшей и нынешней женами Владимира Остапчука разгорелся скандал. А все из-за дома, который ведущий приобрел в браке с Горняк. На тот момент бывшие супруги еще его не поделили. Екатерина Полтавская возмущалась, что Горняк претендует на дом, хотя вообще ничего не вкладывала из средств. Тем временем нотариус отмечала, что по закону имеет право претендовать на половину имущества.

Наконец, Владимир Остапчук и Кристина Горняк решили продать дом и поделить средства пополам. А недавно Полтавская заявила, что бывшая жена ведущего якобы ставит палки в колеса: завышает цену, чем отпугивает потенциальных покупателей. По мнению Екатерины, Кристина таким образом пытается не потерять связь с Владимиром.