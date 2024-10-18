Экс-жена Остапчука посмеялась над бывшим и вспомнила его громкий скандал: "Я точно 10 из 10"

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука публично посмеялась над экс-мужем.

Блогерша Кристина Горняк вспомнила серьезный скандал шоумена, в который он попал летом прошлого года за оскорбительные высказывания в сторону женщин. В частности, Остапчук тогда заявил, что не может оценить внешность девушки в 10 баллов, если она не бреется.

В своем Instagram Горняк вспомнил этот скандал. И хоть имен блогерша не называла, но было понятно, о ком шла речь. В частности, Кристина в шутку написала, что она "точно 10 из 10, ведь бреется". Впрочем, блогерша подчеркнула, что это ее сознательный выбор, а не потому, что кто-то раздает такие оценки внешности.

Пост Кристины Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Может, вы не знали еще, но смотрите, я точно 10 из 10. Но я давно уже такая, это мой сознательный выбор, а не потому, что кто-то такие оценки раздает. Так вот, это я о том, что я гладкая везде" ", – подколола Остапчука его бывшая жена.

Отметим, Владимир Остапчук и Кристина Горняк прожили в браке около 2 лет. Пара поженилась в 2020-м, а уже в 2022-м объявила о разводе. Что явилось причиной такого решения – бывшие влюбленные до сих пор держат в тайне.

Напомним, недавно Кристина Горняк отметила день рождения. Блогерша показывала, как встретила 38-летие и какой неожиданный подарок получила от известного артиста.

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