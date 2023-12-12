Экс-жена Остапчука призналась, что оказалась без квартиры и живет у подруг

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – призналась, что сейчас она постоянно меняет локации и проживает в квартирах друзей.

В своем фотоблоге блогерша рассказала, что ее собственная квартира "занята". Поэтому она часто вынуждена жить у подруг. Впрочем, это решение не очень удовлетворяет Кристину. И она даже готова бронировать номер в отеле.

"Я сегодня устала очень. Почему-то покинули силы... А еще, так как моя квартира занята, я пожила уже у всех подруг на свете... В следующий раз, я забронирую себе отель, потому что я просто уже не могу говорить: "Сплю на новом месте, приснись жених невесте", - пошутила блогерша.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

К слову, в новом доме Горняк похвасталась красиво украшенной елкой.

Кристина Горняк дома у подруги / Фото: instagram.com/kristygor

Следующей стала сторис из детской комнаты, где были разбросаны игрушки. Так, экс-жена Остапчука снова пошутила не только о женихе, но и детях.

Кристина Горняк дома у подруги / Фото: instagram.com/kristygor

"Сегодня приснится не только мой "жених", а еще и "наши дети", потому что атмосфера…", - забавно подписала фото Кристина.

Интересно, что Горняк спала в кроватке "принцессы", принадлежащей дочери ее подруги. Она отметила, что даже в столь необычном месте ей удалось выспаться.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, недавно Кристина Горняк прокомментировала обвинения в присвоении себе имущества своего бывшего Владимира Остапчука. Экс-супруги до сих пор не поделили свое имущество, в частности, двухэтажный дом под Киевом. Так, она объяснила, претендует ли на дом, которая общими усилиями строила с экс-избранником.

Читайте также: