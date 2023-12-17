Экс-жена Остапчука призналась, сколько денег тратит в месяц и что приносит ей доход

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – поделилась, чем сейчас зарабатывает на жизнь и какие суммы тратит каждый месяц.

Блогерша отметила, что сейчас она временно приостановила основную деятельность. Впрочем, средства все равно есть, ведь она умеет экономить.

"Кручусь, как могу. Я всю жизнь работаю. Но у меня есть одно преимущество - я умею откладывать и хранить деньги. Поэтому даже если я не работаю, я не умираю с голоду", – рассказала Горняк в интервью Евгению Фешаку.

Кристина также ответила, сколько ей стоит жить за границей. Ведь сейчас она временно проживает в Вене и только иногда приезжает в Киев. В частности, на проживание в Австрии экс-жена Остапчука тратит около трех тысяч евро.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Я трачу на жизнь около 3 тыс евро в месяц точно. Сейчас у меня немного экономный режим. Потому что мне нужно снимать жилье. Здесь (в Киеве – прим. ред.) я могу тратить меньше. У меня маленькая квартира (в Вене – прим. ред.). Она стоит 1350 евро. 53 квадратных метра. Это очень хорошая цена. Не живу в центре, но живу в новостройке", – обьяснила блогерша.

Напомним, недавно нотариус Кристина Горняк ошеломила, что она оказалась без жилья в столице. Поэтому блогерша вынужденно проживала у своих подруг и показала временные условия проживания.

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