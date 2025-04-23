Экс-жена Остапчука рассекретила, как они поделили общий дом и что с ним произойдет

Кристина Горняк и Владимир Остапчук

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Экс-жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус и блогерша Кристина Горняк – рассекретила, как они поделили дом в Киевской области и что с ним произойдет.

После развода пару связывало общее имущество. В частности, Владимир и Кристина еще в браке начали строить дом. После развода вокруг общего имущества начались перипетии. А недавно после почти двух с половиной лет скандалов супруги решили, что делать с домом.

Сначала ни Горняк, ни Остапчук не делились подробностями. Однако недавно нотариус призналась, что они решили его продать.

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"Разделение произошло успешно. Кстати, вскоре едем снимать на дом ролик и продаем", - поделилась Кристина.

Владимир Остапчук на фоне их с Кристиной Горняк дома / © instagram.com/vova_ostapchuk

Кстати, на одном из сайтов продаж уже размещено соответствующее объявление. В частности, дом в коттеджном поселке Золоче Прованс бывшие супруги продают за 195 тысяч долларов, что свыше 8,1 миллиона гривен.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук продают дом

Напомним, в 2021 году Кристина Горняк и Владимир Остапчук начали строить дом. Впрочем, в 2022-м пара развелась. Тем временем дом так и остался недостроенным. Более того, после разрыва они долгое время не могли его поделить. Горняк уверяла, что хочет это сделать путем мирных переговоров, однако шоумен якобы не шел на контакт. И все же внутри марта после почти двух с половиной лет скандалов бывшие супруги уладили все вопросы и поделили имущество.