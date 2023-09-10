Экс-жена Остапчука рассказала о неожиданном появлении бывшего: "Написал, что был у моего врача"

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, рассказала о неожиданном появлении своего бывшего бойфренда.

Совсем недавно Кристина разорвала отношения с любимым, завязавшимся после ее развода с Владимиром. Однако мужчина снова появился в жизни. Об этом блогерша рассказала в Instagram-stories.

По словам Кристины, бывший написал ей, ведь обеспокоен ее здоровьем и переживает, что она не записалась на операцию по удалению почки, которую ей порекомендовал врач.

"Мне написал мой, что был у моего врача и тот сказал, что я не записалась на операцию, хотя планировала уже. Сказал записаться, что он поедет со мной. Ну и после того мое сердце стало еще сильнее скучать. Бывает так, когда и вместе сложно, и отпустить тоже", – поделилась Горняк.

Фото: instagram.com/kristygor

Как призналась блоггерша, такое проявление заботы со стороны мужчины очень ее растрогало. И, к тому же, она чувствовала бы себя гораздо спокойнее, будь он рядом.

"Не могу не утвердить, что такая забота, то есть моя слабость. Даже я бы сказала — мой язык любви. Да и я меньше боялась идти на операцию, потому что знала, что он будет рядом, поддержит. И даже когда мы не вместе, он спросил у врача обо мне... Приятно", — написала Кристина.

Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, что Кристина так и не рассекретила личность своего бывшего избранника. Как делилась Горняк, мужчина – иностранец и они познакомились в Вене. Однако через несколько месяцев после того, как она рассказала об отношениях, они разошлись.

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