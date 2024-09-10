Экс-жена Остапчука рассказала о неудачном разделе общего имущества и почему не идет в суд

У бывших супругов возникли недоразумения из-за дома, который они начали строить еще в браке.

Экс-жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк, рассказала о разделе общего имущества с бывшим.

Супруги развелись еще в октябре 2022 года. Прошло почти два года, а Горняк и Остапчук до сих пор не поделили общее имущество, в частности дом под Киевом, строительство которого они начали еще в 2021 году, когда состояли в браке.

Как говорит блогерша в комментарии "ЖВЛ представляет", она предлагала бывшему мирно это урегулировать, однако он не идет ей на встречу.

"Дом мы, к сожалению, мы не поделили. Диалоги я предлагаю, но со мной не идут", — говорит блогерша.

Владимир Остапчук, Кристина Горняк

Кристина Горняк пока не спешит идти в суд, чтобы поделить общее имущество. По словам блогерши, в таком случае на дом наложат арест и никому от этого счастья не будет. Пока что бывшая Остапчука подождет, когда он наконец пойдет на диалог.

"Я человек адекватный, и я понимаю, что дом является общим имуществом бывших супругов. Если мы пойдем в суд, это будет спорное имущество, на него наложится арест и этот дом просто заморозится. И он никому не пригодится. Я против такой ситуации" ", — добавила блогерша.

Напомним, недавно Кристина Горняк рассказывала, как прошла курс молодого бойца. Блогерша делилась, почему на это решилась и какой новый опыт получила.

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