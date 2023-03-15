Экс-жена Остапчука рассказала о тяжелом периоде в своей жизни: "Эмоционально умерла и воскресла"

К тому же нотариус еще и заболела коронавирусом.
Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша и нотариус Кристина Горняк, поделилась откровенными подробностями своей жизни.
На время Кристина исчезла из социальных сетей без объяснений. Впрочем, через короткое время все же решила обратиться к своим подписчикам в Instagram.
"Обычно я здесь сильная, так будто никогда меня ничего не болит и могу выдержать все.. Но эти два дня для меня стали просто трэшом... Физически и морально, и я живой человек которому сейчас очень плохого. Физически подкосила болезнь, морально больно от людей и их поступков...", — поделилась Кристина.
Как поделилась Горняк, она заболела коронавирусом, а после этого еще и столкнулась с личными проблемами.
"Меня скосил несколько дней назад COVID, как будто иду на поправку, завтра сделаю новый тест. Но...", — написала Кристина.
Что же случилось в ее жизни, нотариусиня рассказывать пока не решилась, однако призналась, что эти несколько дней буквально заставили ее морально умереть и воскреснуть снова.
"Вчера я эмоционально умерла и воскресла. Болело очень, мне был пиздец. Неожиданно, но это должно было случиться и знаете что, друзья? Я снова воскресла, я горжусь собой и своими решениями. Жизнь, спасибо за все тебе! Скоро вернусь вас, вот только разберусь", — поделилась Горняк.
Читайте также: