Экс-жена Остапчука рассказала о тяжелом периоде в своей жизни: "Эмоционально умерла и воскресла"

К тому же нотариус еще и заболела коронавирусом.

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша и нотариус Кристина Горняк, поделилась откровенными подробностями своей жизни.

На время Кристина исчезла из социальных сетей без объяснений. Впрочем, через короткое время все же решила обратиться к своим подписчикам в Instagram.

"Обычно я здесь сильная, так будто никогда меня ничего не болит и могу выдержать все.. Но эти два дня для меня стали просто трэшом... Физически и морально, и я живой человек которому сейчас очень плохого. Физически подкосила болезнь, морально больно от людей и их поступков...", — поделилась Кристина.

Фото: instagram.com/kristygor

Как поделилась Горняк, она заболела коронавирусом, а после этого еще и столкнулась с личными проблемами.