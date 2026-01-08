Экс-жена Остапчука резко обратилась к нему и его новой избраннице: "Смените уже пластинку"

Владимир Остапчук с нынешней женой и Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

Реклама

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука резко обратилась к нему и его новой избраннице.

Скандал из-за дома, который шоумен начал строить в браке с нотариусом Кристиной Горняк, не утихает. В частности, бывшая жена Остапчука показала, какие сообщения получает от анонимных пользователей. Мол, она несправедливо поступает, когда делится с ведущим дом, хотя якобы не вкладывала в строительство средств, да и вообще у них нет общих детей. Кристина говорит, что на самом деле не хочет лишний раз комментировать эту тему, но на этот раз сделает исключение. По ее словам, она просто придерживается закона. Поэтому, имущество, которое было нажито в браке, после развода делится пополам. Исключение только брачный договор, которого у них с Остапчуком не было. Итак, половина дома по закону принадлежит ей.

"Это уже смешно, что, как надо поднять рейтинги, так начинают те темы о доме. И это вот "если не родила ребенка, то имеет ли право на что-то женщина"... А с каких пор дети у нас стали мерилом прав и законных интересов?" - возмутилась нотариус.

Реклама

Именно такие упреки получает Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

Кристина отметила, что подписала договор о разделе имущества. Поэтому, следующий шаг - это продажа дома и разделение средств. При этом, все упоминания о доме от нынешней жены Владимира Остапчука нотариус считает хайпом на этой теме.

"Предлагаю обратиться к пиарщикам, я не знаю, или заняться благотворительностью, будет польза хотя бы. И отцепиться от меня. Вот честное слово! Или выкупите мою часть, а если нет, то ждем нормального покупателя, я не спешу. Но смените уже пластинку, не доставайте", - возмутилась Кристина.

Отметим, между Владимиром Остапчуком и его бывшей женой Кристиной Горняк после развода разгорелся скандал о разделе общего дома под Киевом, строительство которого началось в 2021 году. Наконец, они договорились его продать и поделить средства пополам. Однако недавно нынешняя жена ведущего обвинила его бывшую в том, что та специально завышает цену и не дает наконец-то от него избавиться.