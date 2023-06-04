Экс-жена Остапчука шокировала, какие у нее обнаружили проблемы со здоровьем: "Говорят удалять почку"

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – рассказала, какие проблемы со здоровьем у нее обнаружили врачи.

В Instagram-stories блогерша поделилась своей историей. Как рассказала Кристина, у нее проблемы с почкой. Одни специалисты говорят Горняк, что орган нужно удалять, ведь он не функционирует полноценно, другие говорят, что ситуацию еще можно спасти и нужно немедленно лечиться, ведь шансов мало.

"Две недели я живу в тревожном эмоциональном состоянии. Пока мысли врачей в Украине разделились: группа "А" сказала удалять почку, потому что я живу уже много лет на одной, группа "Б" говорит, что можно попытаться побороться за нее, но шансов немного. Да, мне страшно за себя. Сказать, что я в ах*и – ничего не сказать", — поделилась Кристина.

Кристина Горняк рассказала о своих проблемах со здоровьем / Фото: instagram.com/kristygor

Горняк поделилась, что она очень сильно подавлена, однако будет бороться до последнего, ведь хочет жить полноценной жизнью.

"Когда я узнала, меня размазало сильно… Я хочу жить так же полноценно, как и раньше. И я все для этого сделаю, просто сейчас нужно время, чтобы принять ситуацию", — поделилась нотариус.

Кристина Горняк рассказала о своих проблемах со здоровьем / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, в конце мая стало известно, что у Кристины Горняк возникли проблемы со здоровьем. Долгое время блогерша не рассказывала, что именно с ней случилось. Кристина только показывалась в больнице и делилась, что состояние ее здоровье обследуют врачи.

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