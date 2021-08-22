Экс-жена Остапчука в красном купальнике ошарашила стройной фигурой и длинными ножками

Елена Войченко улетела на отдых в Грецию.
Бывшая жена украинского шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко, которая не так давно впервые рассказала, кем работает и что делает после развода, улетела в отпуск.
Переводчица взяла детей и сиганула в Грецию. Экс-возлюбленная звезды уже наделала эффектных пляжных фото и одним из них поделилась на своей странице в Instagram. На снимке она позировала лежа на пляже в сплошном красном купальнике. Елена ошарашила стройной фигурой и длинными ножками.
"Блаженство отпуска", — написала она.
Также Войченко обнародовала смешное cелфи с детьми — 7-летней Эмилией и 3-летним Эваном.
Впрочем, взгляд фолловеров приковал именно вид Войченко в купальнике. В комментариях пользователи сделали женщине ряд комплиментов.
- Роскошная
- Ноги — огонь
- Вы такая стройная!
- Неземная красота
Также пользователи просили Елену поделиться секретами стройности.
Напомним, ранее экс-жена Владимира Остапчука в купальнике похвасталась стройной фигурой. Елена Войченко устроила утренний фотосет.