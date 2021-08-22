Экс-жена Остапчука в красном купальнике ошарашила стройной фигурой и длинными ножками

Елена Войченко улетела на отдых в Грецию.

Бывшая жена украинского шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко, которая не так давно впервые рассказала, кем работает и что делает после развода, улетела в отпуск.

Переводчица взяла детей и сиганула в Грецию. Экс-возлюбленная звезды уже наделала эффектных пляжных фото и одним из них поделилась на своей странице в Instagram. На снимке она позировала лежа на пляже в сплошном красном купальнике. Елена ошарашила стройной фигурой и длинными ножками.

Елена Войченко в купальнике / instagram.com/olenavoychenko

"Блаженство отпуска", — написала она.

Также Войченко обнародовала смешное cелфи с детьми — 7-летней Эмилией и 3-летним Эваном.

Елена Войченко с детьми / instagram.com/olenavoychenko

Впрочем, взгляд фолловеров приковал именно вид Войченко в купальнике. В комментариях пользователи сделали женщине ряд комплиментов.

Роскошная

Ноги — огонь

Вы такая стройная!

Неземная красота

Также пользователи просили Елену поделиться секретами стройности.

Напомним, ранее экс-жена Владимира Остапчука в купальнике похвасталась стройной фигурой. Елена Войченко устроила утренний фотосет.

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