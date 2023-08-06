Экс-жена Остапчука в купальнике с пикантным разрезом похвасталась отдыхом в Италии

Кристина улетела на два дня в Рим.
Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – похвасталась отдыхом в Италии.
Блогерша вместе со своей подругой улетела на два дня в Рим. Хотя в городе и постоянно дождило, это не помешало Кристине насладиться насыщенным отпуском. В частности она побывала на концерте Imagine Dragons. Как делилась нотариус, это было поистине невероятное выступление. Она зарядилась только положительными эмоциями.
"Это был просто разрыв", – делилась Кристина.
Дождливая погода все же не помешала блогерше выгулять ее сплошной купальник с пикантным разрезом в зоне декольте, подчеркивающей пышный бюст. В частности, в гостинице, где живет Кристина, есть бассейн, поэтому она решила воспользоваться им.
"Два насыщенных дня чувствуются как неделя. И ни одна погода не испортит ощущения. Путешествия – лучшие антидепрессанты и то, на что мне не жалко денег всегда", — рассказала Кристина.
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