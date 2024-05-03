Экс-жена Остапчука вернулась в Украину и пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Ехала сложно"

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша и нотариус Кристина Горняк, рассказала о возвращении в Украину.

В своем фотоблоге Кристина поделилась фото, где виднеются цветущие украинские поля. Впрочем, дорога домой была для блогерши очень сложной. Дело в том, что знаменитость очень сильно заболела, будучи еще в Вене, Австрия.

"Честно сказать, это была моя самая тяжелая дорога в жизни. Мне казалось моментами, что я не доеду, но все ок. Очень благодарна всем, кто беспокоился! Сегодня мне уже немного лучше, надеюсь, иду на поправку! Выздоравливаю скорее, знаете почему?", – написала Горняк.

Кристина Горняк рассказала о самочувствии / Фото: instagram.com/kristygor

Несмотря на плохое самочувствие, блогерша села за руль и направилась в Украину. Потому что была убеждена, что гораздо быстрее поправится на Родине. Поэтому, пересекая украинскую границу, нотариус остановилась сначала в Ужгороде, а затем преодолела расстояние до Киева.

"Чем я заболела не знаю, но это произошло еще 28.04 в Вене. Но как-то состояние все ухудшалось и ухудшалось! Сначала я преодолела за рулем дорогу из Вены в Ужгород, там мне стало еще хуже, и был выбор: оставаться в отеле или встать и ехать в Киев. Ночь накануне дороги была ужасной, я почти не спала из-за самочувствия и как-то я взяла себя в руки и преодолела дальше дорогу в Киев, потому что я знала, что дома мне станет лучше! Так и случилось, ехала сложно, периодами казалось, галюны появляются, тогда я включала громко музыку и ехала сосредоточенно! Так делать не надо, но я очень хотела домой", - отметила Кристина.

Напомним, недавно певица TAYANNA показалась в кабинете врача и также рассказала о резком ухудшении самочувствия.

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