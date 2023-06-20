Экс-жена Остапчука впервые прокомментировала, кто стал инициатором их разрыва

Бывшая ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк – прокомментировала, кто стал инициатором разрыва их отношений.

В частности, нотариус это сделала в комментариях под постом, где она рассказывала о своих наставления на жизнь. Кристина делилась, что она попрощалась с прошлым, не обращает внимания на мнение других, сама отвечает за свое счастье и чаще улыбается.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Впрочем, некоторые пользователи в комментариях выписывали, что Горняк вскоре будет 40 лет, а она пиарится на мужчине, который ее бросил. Кристина не стала молчать, а отметила, что кто-то намеренно распространяет дезинформацию, и намекнула, что инициатором разрыва была она.

"Тема моего возраста четко прослеживается у некоторых... А во-вторых, немного дезинформативный Сева, кто кого бросал. Но ок, так бывает", — прокомментировала Кристина.

Комментарии под постом Кристины Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кстати, впоследствии нотариус пожаловалась, что ее фотоблог "атакуют" боты, которые ей гневные комментарии по поводу ее возраста и внешнего вида. Кристина отметила, что знает, откуда растут ноги и попросила прекратить заниматься подобным, ведь других женщин это может оскорбить.

Напомним, недавно Кристина Горняк посмеялась со слов бывшего мужа Владимира Остапчука, что его "лупит карма" за ошибки в предыдущих отношениях. Нотариус пошутила, что от нее "пока не прилетело". Однако она посоветовала шоумену поскорее поделить совместно нажитое имущество, в частности дом, ведь тогда и за нее "карма будет лупить".

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