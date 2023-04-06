Экс-жена Остапчука впервые рассказала о новом поклоннике и прокомментировала развод с шоуменом

Нотариус объяснила, кто виноват в их разводе с ведущим.

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус и блогер Кристина Горняк – откровенно рассказала об их разводе.

В программе ЖВЛ экс-возлюбленная шоумена поделилась, что из уважения не комментирует разрыв их отношений. Впрочем, Кристина уверяет, что в разводе оба.

"Из уважения ко всем сторонам – я не комментирую. У меня есть позиция, я буду ее придерживаться... Отношения – это работа двух, это взаимодействие двух, поэтому иногда нам кажется, что мы виноваты или кто-то виноват, а я считаю, что всегда виноваты двое... Лучше иногда разойтись, если вы разрушаете друг друга, чем бояться, что скажут. Я хотела бы, чтобы в любом случае девушки выбирала себя и продолжали жить", — прокомментировала Кристина.

Владимир Остапчук с экс-женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

После развода блогер не собирается закрываться в себе, а верит, что сможет снова влюбиться. Более того, у Кристины уже даже есть поклонник – и не один. Правда, с первым мужем блогер хочет быть просто друзьями.

"Мне кажется, что он какой-то маньяк: звонит, пишет, идем купим тебе все. Я говорю: "Не пойдем, не купишь, не нравишься, извини, будем друзьями, но не отношения. Не хочу", — прокомментировала Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

А вот тем временем к другому поклоннику нотариус даже испытывает взаимные чувства.

"Бабочки... бабочки в животе. Но вообще я такая женщина, что легко влюбляюсь. Еще и свадьбу как отгуляю. Я хочу уважение, я хочу нормальные отношения, хочу дом, залитый солнцем, много гостей, детей, собак. Я так представляла, так и представляю. Ничего не изменилось", — прокомментировала Кристина.

Как Кристина Остапчук переживала развод и нашла ли новую любовь

Напомним, между тем Владимир Остапчук назвал свои два предыдущих брака "ошибками". Также шоумен вспомнил, какими оскорбительными словами его называли экс-жены.

Читайте также: