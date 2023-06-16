Экс-жена Остапчука впервые засветила своего вероятного возлюбленного и назвала его национальность

Кристина Горняк также прокомментировала, что думает о ситуации вокруг дома, который строила с бывшим мужем.

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк впервые засветила таинственного мужчину, который ее очень поддерживает, пока она лечится.

Как ранее делилась Кристина, она находится в Австрии, где у нее диагностировали "гидронефроз 4 степени, атрофия лоханок левой почки". Горняк пока сдает анализы. И, по ее словам, все это время рядом находится ее таинственный друг. Впрочем, фаны уверены, что он больше, чем друг.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Горняк впервые разместила совместное фото с мужчиной и немного о нем рассказала:

"Я благодарна ему за ту колоссальную поддержку и заботу, которые получаю сейчас, в очень непростое время для меня. Он не австриец, и говорит по-русски, и уже читает на украинском (не москаль)", – заинтриговала Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Впрочем больше о своем "таинственном друге" Горняк говорить не хочет, предпочитая "придержать для себя то, что сейчас дарит ей счастье"

Также Кристина Горняк отреагировала на недавнее заявление экс-супруга Владимира Остапука, который заявил, что будет жить с новой женой в доме, который строил с Горняк. Кристина отметила, что сейчас фокусируется на своем здоровье и на раздел имущества не подавала. Нотариус считала, что они с бывшим поделят дом мирным путем. "Но я вижу, что просто не будет с этим вопросом", – добавила Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, ранее экс-жена Владимира Остапчука Кристина Горняк откровенно ответила, поддержал ли он ее после известия о тяжелой болезни.

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