Экс-жена Остапчука закрутила роман с военным и рассказала об их отношениях: "Это очень сложно"

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука закрутила роман с военным.

Нотариус и блогерша Кристина Горняк проговорилась об этом в комментарии для "Люкс ФМ". Бывшая избранница шоумена поделилась, что окончательно ее сердце будет занято только после того, как бойфренд сделает ей предложение, а пока что она может сказать, что в личной жизни у нее все хорошо. После этих откровенных признаний Горняк рассказала, что строить отношения с военным сложно и почти невозможно. По словам блогерши, мысли людей, которые служат, в основном заполнены фронтом, ведь у них нелегкая работа, которая требует максимальной концентрации.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Пока никто ничего в моем сердце не занял, но, скажем так, все хорошо. Но я замуж пока что не вышла, предложения нет, время покажет. Строить отношения с военным, который находится в боевом подразделении, находится в боевых действиях — это очень сложно, почти невозможно. У них все мысли там, у них очень тяжелая работа, иногда это даже мешает", – поделилась блогерша.

Журналистка Наталья Тур предположила, что, возможно, Горняк уже не вместе с избранником: "Отношения были, но закончились?".

Однако сама Кристина этого не подтвердила. Зато она лишь поделилась, что общаться на расстоянии очень сложно: "Это ваш комментарий, я его не подтверждаю. Закончились, были или нет… Но это очень тяжело. Общение на расстоянии - это очень тяжело, а еще и с человеком, который постоянно в опасности".

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, недавно Кристина Горняк заговорила о свадьбе. Также блогерша призналась, планирует ли возвращаться за границу.

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