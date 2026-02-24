Экс-жена Остапчука заявила о его изменах и издевательствах в браке: нынешняя пригрозила ей судом

Нынешняя и бывшая жены Владимира Остапчука

Экс-жена украинского ведущего Владимира Остапчука - нотариус Кристина Горняк - заявила об изменах и издевательствах над ней в браке. Нынешняя избранница шоумена - блогерша Екатерина Полтавская - ответила на скандальные обвинения.

Владимир Остапчук развелся с Кристиной Горняк еще в октябре 2022 года. С тех пор бывшие супруги соблюдали молчание и не выдавали подробностей разрыва. Однако в Instagram-stories Кристина Горняк решила прокомментировать их развод и выдать скандальные подробности. По словам нотариуса, она приняла такое решение, поскольку устала терпеть, что ее "поливает грязью" нынешняя жена ведущего. К слову, Кристина Горняк и Екатерина Полтавская неоднократно публично ссорились.

Бывшая жена Владимира Остапчука заявила, что во время отношений с ним терпела эмоциональные издевательства, в частности, когда он якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Кристина Горняк говорит, что прощала шоумена и верила, что это прекратится, вместо этого его поведение ухудшалось.

Пост Кристины Горняк / © instagram.com/kristygor

"Три года я терпела эмоциональные издевательства в браке, в состоянии алкогольного опьянения, и не только. Именно поэтому я развелась, потому что я решила спасти свою психику, свое эмоциональное состояние. Почему за свой выбор развестись и выйти из этого я сейчас должна нести ответственность? Да, я сама виновата, что я верила, что это перестанет продолжаться, но это не перестало, а ухудшилось, поэтому было принято мной решение развестись", - выдала Кристина.

Пост Кристины Горняк / © instagram.com/kristygor

Кроме того, бывшая жена Остапчука заявила, что он ей изменял. Как говорит Кристина, она простила это, а после развода решила молчать, поскольку было стыдно.

"Я врала, что в моих отношениях не было измены, нет, она была, но я ее тоже простила. И это сейчас не о новой жене, которая появилась, еще когда мы были в браке, нет. Я молчала не ради кого-то, а ради себя, мне стыдно какой-то период было себе признаться", - выдала Кристина.

Пост Кристины Горняк / © instagram.com/kristygor

Владимир Остапчук не комментировал скандальных заявлений его бывшей жены. Зато его нынешняя избранница Екатерина Полтавская ответила на обвинения. Она заявила, что эмоциональное издевательство "было взаимным". Мол, они оба кричали, ссорились, употреблять ненормативную лексику.

"Вы оба ссорились. Вы оба кричали. Вы оба использовали ненормативную лексику. Систематическое издевательство, как ты говоришь, было у вас взаимное. Или ты считаешь, что над Вовой можно издеваться, а над тобой нет? Да, у вас не сложился брак. Да, вы не умели договариваться в ссорах и поливали друг друга грязью, но это было взаимно", - выдала Полтавская.

Также жена Остапчука опровергнет слова о том, что он издевался над бывшей в состоянии алкогольного опьянения. Она утверждает, что в их отношениях такого вовсе нет.

Пост Екатерины Полтавской

"Когда человек прекращает быть алкоголиком и эмоциональным тираном ровно в момент развода, то возможно... Как бы так сказать", - отметила блогерша.

Кроме того, Екатерина Полтавская отметила, что они с Владимиром Остапчуком собираются подать в суд на Кристину Горняк за клевету.

"С этим всем мы идем в суд и в правовом порядке, по закону, будем решать этот вопрос", - подытожила блогерша.

Напомним, ссоры между нынешней и бывшей женами Владимира Остапчука начались на фоне дома, который шоумен начал строить в браке с Кристиной Горняк. Нотариус возмущалась, что после развода экс-супруг не идет на диалог и не торопится его делить, хотя планировал там жить и продолжал делать ремонт. Впоследствии нынешняя жена Остапчука вмешалась и заявила, что бывшая вообще не вкладывала свои средства в строительство. Кроме того, по словам Екатерины, Горняк таким образом якобы пытается и в дальнейшем присутствовать в жизни ведущего. Наконец, шоумен и нотариус поделили дом пополам и решили его продать. Однако недавно дом во время обстрела Киевской области получил серьезные повреждения.