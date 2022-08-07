Экс-жена Павлика о смерти сына, которого не стало два года назад: "Выполнил свое предназначение"

Ровно два года назад, 7 августа, жизнь 21-летнего юноши унес рак.

На странице в Facebook Лора опубликовала фото сына и посвятила ему пост.

"Сегодня два года без Пашеньки… Есть ли жизнь после смерти? Я верю, что да! Есть ли жизнь после потери единственного сына? К сожалению, да! Наказание ли это небесное? Я верю, что нет! Бог допустил смерть своего единственного сына на кресте, потому что он выполнил свое предназначение! Наверное, и мой сын его выполнил. Так же, как сейчас военные выполняют свою миссию на земле и уходят на небо, в лучшую жизнь, сделав все, что от них зависело", — написала она.

Павел Павлик / Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Созаева призналась, что после смерти Паши она изменилась.

"После смерти родной души мы не остаемся прежними, а растем духовно, хотя кажется, крылья у нас забрали, но вместо этого привязали камни к ногам, все же смысл в этом есть. Но знать нам не дано. Пока. Вот, во что я верю!" – добавила женщина.

Напомним, в августе в 2018 году у Павла Павлика неожиданно начали отказывать ноги. Тогда после осмотра и МРТ врачи ошеломили диагнозом – саркома, рак позвоночника. Началась изнурительная борьба за жизнь Павла. 18 курсов химио- и лучевой терапии, длительная реабилитация. Парню становилось лучше. Впрочем, впоследствии болезнь вернулась. Павел умер после двухлетней борьбы с раком.

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