Экс-жена Павлика показала их счастливое семейное фото с покойным сыном

Лора подчеркнула, что идеальных отношений нет.

Экс-жена украинского певца Виктора Павлика – Лариса Созаева – снова прибегла к воспоминаниям.

На странице в Instagram 48-летняя женщина разместила семейное фото с бывшим и их покойным сыном. На фотографии тогда еще семья улыбается, сидя на полу, а маленький Павел обнимает и держит за руки своих родителей.

Виктор Павлик с экс-женой и сыном / instagram.com/lora.sozaeva

В посте Лора подчеркнула, что идеальных отношений нет, а есть только идеальные картинки.

"Часто бывает очень печально расставаться с некоторыми красивыми образами, нарисованными или списанными из романов, романтических фильмов, где любовь предстает как нечто внечеловеческое, небесное, которое можно найти и никогда ее не терять. Люди расходятся , иллюзии разбиваются, но нужно учиться прощать и быть благодарным за то, что было. Детям сложнее всего. Для них рушится целый мир. Но наш мозг пластичен и ко всему может адаптироваться.

Главное оставаться добрыми и открытыми друг к другу.", — отметила Созаева.

Со своей стороны, пользователи посоветовали Лоре отпустить и забыть всю боль и обиды, однако женщина ответила на это так: "Это моя история жизни продолжительностью в 25 лет. Я отпустила, но это не значит, что забыла".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку