Экс-жена Павлика показала их в молодости на совместном видео и поблагодарила его за любовь

Лора ответила на упреки, что в свое время разрушила семью звезды.

Бывшая жена Виктора Павлика Лора Созаева подверглась воспоминаниям.

Так, женщина вспомнила те времена, когда была вместе с певцом. На странице в Instagram Лора поделилась архивным клипом Павлика на песню "Лейла", в котором сыграла главную роль. В видео и Павлик, и Созаева очень молодые и безумно влюбленные.

Интересно, что женщина поблагодарила экс-супруга за совместно проведенное время и за его любовь.

"Ты - моя гордость! Витя, я благодарна тебе за прекрасный отрезок жизни, проведенный вместе. Ты очень достойный мужчина и прекрасный человек. Спасибо тебе за любовь и за прекрасные моменты, подаренные друг другу. Это прекрасное время, совместно прожитое в Турции, осталось в этом видео", — прокомментировала Созаева.

Также она ответила на обвинения в ее адрес, в свое время она разбила предыдущую семью Павлика, как это сейчас сделала Екатерина Репяхова, нынешняя жена звезды. Чтобы расставить точки над "и" Созаева рассказала историю знакомства с Павликом:

"Я приехала в Тернопольскую филармонию на работу. Виктор хотел пригласить меня в ресторан, но я отказала. Через год, он снова пригласил меня и друзей. Но оказалось, что можем только мы вдвоем пройти в ресторан. Мы поужинали, но в последствии я сказала, что не чувствую к нему любви. Но он не перестал добиваться меня. А через полгода пришел и сказал, что развелся. Я не собиралась замуж, более того я подписала контракт на рабочую поездку в Турцию. Он оставил свой музыкальный коллектив и поехал за мной. Если бы я не уехала, а он не поехал за мной - никогда бы поклонники не услышали песен "Шикидым", "Лейла", Яна.", — поделилась Лора.

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