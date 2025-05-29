Экс-жена погибшего на войне Максима Нелипы объяснила, почему с детьми не приехала на похороны

Максим Нелипа

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Бывшая жена погибшего на войне ведущего Максима Нелипы объяснила, почему с детьми не приехала на похороны, которые состоялись 23 мая в Киеве.

Тамары Нелипы вместе с сыном и дочерью не было на прощании с шоуменом-военным. Бывшая жена погибшего ведущего в интервью Oboz.ua говорит, что решила не везти дочь, ведь для нее это невероятная травма. В частности, Нелипа переживала за состояние Маши, к которой было бы приковано публичное внимание. Поэтому, бывшая жена ведущего решила, что в ближайшее время приедет с дочерью из Израиля в Киев и попрощается с мужем. Что же касается сына, то он сейчас служит в израильской армии. Он приедет попрощаться с отцом как только у него получится.

"Это невероятная травма и для меня, и для Маши. Она приехала в Израиль с заиканием из-за обстрелов, мы очень долго боролись с этим. И я не знаю, как бы ее психика отреагировала на повышенное публичное внимание во время прощания. Но, надо сказать, уберечь все равно не получается: дети все читают, слышат. Мы для себя решили в семье, что сын поедет, как только у него получится (сейчас он служит в армии Израиля), а мы с дочкой - в ближайшее время. Приедем тихонько, без лишних глаз попрощаемся", - говорит Тамара.

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Максим Нелипа

Напомним, Максим Нелипа с начала полномасштабной войны защищал Украину от российских оккупантов. К сожалению, 12 мая военный трагически погиб на фронте. Простились с погибшим защитником 23 мая в Киеве. Редакция сайта ТСН.ua была на прощании с шоуменом-воином. Предлагаем посмотреть, как прошли похороны и кто из звезд пришел.