Экс-жена Потапа Ирина Горовая рассказала, в каких отношениях с ним сейчас

Продюсер призналась, что безумно верит в бывшего мужа.

Экс-жена рэпера и продюсера Потапа, его бизнес партнер Ирина Горовая рассказала о том, какие у них отношения сейчас.

По словам Ирины, они остались хорошими друзьями и продолжают поддерживать друг друга. Более того, Горовая призналась, что безумно верит в своего экс-супруга и во всем его поддерживает.

"До сих пор работаем вместе, поддерживаем друг друга. Это творческой союз, его невозможно разорвать, потому что я безумно в него верю, мне очень нравится все, что он делает", — сказала Горовая в комментарии DOROTHY.

Ирина Горовая с Потапом и их сыном Андреем

Также продюсер не стала скрывать, что сразу после развода им с Потапом было непросто найти общий язык, однако со временем они все же наладили общение.

"Сказать, что я, так, сразу и он сразу, и мы разошлись и: "Ну класс, будем дружить", — конечно нет. Но. Творческие люди — они другие. Можно разлюбить, не так вдохновляться, но он создатель на сто процентов и когда он приносит трек, и когда я смотрю на него в кадре, и он играет как профессиональный актер, кто за мной наблюдает, он видит что это неподдельно. Что мне действительно супер нравится, что он делает", — отметила продюсер.

Отметим, что Ирина Горовая и Потап были женаты в течение 15 лет. У экс-супругов есть сын, 12-летний Андрей.

В 2019-го году Потап женился на своей партнерше по дуэту "Потап и Настя" Настя Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, в каких отношениях сейчас находится с Ириной Горовой.

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