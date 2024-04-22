Экс-жена Потапа призналась, общается ли их сын с отцом и как реагирует на скандалы вокруг рэпера

Экс-жена рэпера и продюсера Потапа, продюсер Ирина Горова рассказала, в каких отношениях ее 15-летний сын Андрей находится с отцом.

Как признается продюсер, ничто не может помешать общению Потапа с сыном и сейчас они в замечательных отношениях.

"Для нас важно, несмотря на то, что говорят, чтобы у сына был отец и они общались. Потому что ему нужен опыт, пообщаться на все мужские темы. Алексей очень классный отец и ничто не может повлиять на их отношения", — рассказала Горова в интервью программе "Люкс ФМ".

Слова своей мамы подтвердил и сам сын звезды Андрей. Он отметил, что часто проводит время вместе с отцом.

"Мы в контакте, я к нему приезжаю. У нас все хорошо", — добавил сын Потапа.

Потап с сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Кроме того, Ирина поделилась, что тоже иногда общается с экс-мужем, ведь они совместно воспитывают сына. И на фоне скандалов Потапа прокомментировала, что не вмешивается со своими советами в жизнь экс-мужа и держит фокус внимания на себе и своей семье.

"Мы можем созваниваться относительно Андрея. Можем нормально пообщаться. Впрочем, центр интересов чрезвычайно уже не тот, какой был. Это редко, но мы не ссорились. У него своя жизнь, у меня своя. Я могу сказать свое видение, что так или не так, но это его жизнь", — обьяснила продюсер.

Напомним, недавно Потап публично вступился за жену Настю Каменских после хейта в ее сторону.

Читайте также: