Экс-жена Потапа впервые показала родного брата, который живет в Америке

Ирина Горовая поделилась фото с Вадимом.

Бывшая жена и партнерша по бизнесу Потапа Ирина Горовая впервые показала родного брата.

На странице в Instagram продюсер запостила серию снимков с Вадимом, который 17 августа празднует день рождения. На фото можно рассмотреть совместные фото брата и сестры, его семью, путешествия и детскую фотографию.

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Как рассказала Ирина, мужчина живет и работает в Америке.

"Не все знают, а у меня есть родной брат, который живет и работает ооочень далеко в Сиэтле, а еще: работает в компании Amazon, любит diving, ныряет везде вместе со своей женой, исследует морские глубины и помогает строить подводный парк рядом с Сиэтлом. Ежемесячно, а то и чаще ходит в горы и постоянно нас удивляет невероятными видами и своими приключениями. Очень любит семью и максимально объединяет нас всех. Коть, я желаю тебе не останавливаться, насыщаться эмоциями, исследовать мир и любить жизнь в всей ее многогранности. P.S. крайнее фото спешели фор ю", — написала Ирина.

Напомним, ранее Ирина Горовая показала своего отца. Продюсер поздравила его с днем рождения.

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