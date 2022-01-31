Экс-жена Позитива показала безупречную фигуру в купальнике

Анна подумала над тем, как правильно мечтать о чем-нибудь.

Бывшая жена экс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива, Анна Андрийчук порадовала поклонников новым снимком.

В своем Instagram девушка опубликовала фото, на котором изображена в купальнике. Звезда Сети лежала в гамаке и демонстрировала безупречную фигуру.

Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

Кроме того, Анна подумала над тем, как правильно о чем-то мечтать. В первую очередь Андрийчук отметила, что никогда не стоит отказываться от мечты.

"Мечтать – это о разрешении себе! В разрешении иметь что-то большее. Это навык, в котором вы позволяете иметь все, что пожелаете. От мельчайшего до глобального", — поделилась своими мыслями Анна.

Кроме того, она поделилась, как правильно мечтать о чем-нибудь. Звезда Сети посоветовала выписать все свои желания. Список с мечтами должен быть постоянно перед глазами. Анна говорит, что через некоторое время желания начинают сбываться.

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