Экс-жена Позитива показалась в свадебном платье и намекнула, что во второй раз вышла замуж

Анну уже успел поздравить с радостным событием рэпер Потап.
Бывшая жена певца Позитива – Анна Андрийчук – заинтриговала новостью об изменениях в личной жизни.
В своем Instagram дизайнер намекнула, что во второй раз вышла замуж. Андрийчук опубликовала серию фотографий, где предстает в образе невесты. На снимках дизайнер изображена в белом свадебном платье и с длинной фатой.
В посте под фото Анна не была многословной. Она лишь написала на английском "revelation", что в переводе на украинский означает "откровение".
Подписчики Андрийчук убеждены, что таким образом она сообщила о своем втором замужестве. Они активно поздравляют ее в комментариях. Более того, даже рэпер Потап, который дружит с Анной, написал свое поздравление: "Поздравляю!".
- Вы такая красивая женщина! Невозможно! Я желаю вам вечного счастья и любви. Вы того заслуживаете!
- А вот это было неожиданно! Поздравляем!
- Просто неотразимая невеста!
Отметим, Анна Андрийчук была замужем за рэпера Позитива. Пара состояла в отношениях 15 лет, из которых в браке – восемь. Однако в апреле 2021 года супруги ошеломили новостью, что разводится. Причиной их разрыва стали разные интересы.
О личной жизни Анны после развода ничего не известно, ведь она держит ее в тайне.
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