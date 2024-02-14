Экс-жена Позитива показалась в свадебном платье и намекнула, что во второй раз вышла замуж

Бывшая жена певца Позитива – Анна Андрийчук – заинтриговала новостью об изменениях в личной жизни.

В своем Instagram дизайнер намекнула, что во второй раз вышла замуж. Андрийчук опубликовала серию фотографий, где предстает в образе невесты. На снимках дизайнер изображена в белом свадебном платье и с длинной фатой.

Анна Андрийчук / Фото: instagram.com/annchuk

В посте под фото Анна не была многословной. Она лишь написала на английском "revelation", что в переводе на украинский означает "откровение".

Анна Андрийчук / Фото: instagram.com/annchuk

Подписчики Андрийчук убеждены, что таким образом она сообщила о своем втором замужестве. Они активно поздравляют ее в комментариях. Более того, даже рэпер Потап, который дружит с Анной, написал свое поздравление: "Поздравляю!".

Анна Андрийчук / Фото: instagram.com/annchuk

Вы такая красивая женщина! Невозможно! Я желаю вам вечного счастья и любви. Вы того заслуживаете!

А вот это было неожиданно! Поздравляем!

Просто неотразимая невеста!

Отметим, Анна Андрийчук была замужем за рэпера Позитива. Пара состояла в отношениях 15 лет, из которых в браке – восемь. Однако в апреле 2021 года супруги ошеломили новостью, что разводится. Причиной их разрыва стали разные интересы.

О личной жизни Анны после развода ничего не известно, ведь она держит ее в тайне.

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