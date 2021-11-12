Экс-жена Позитива призналась, встретила ли новую любовь после развода

Также Аня рассказала, какие мужчины ей нравятся.

Украинская дизайнерша и бывшая жена артиста Позитива – Анна Андрийчук – призналась, свободно ли ее сердце.

В "Звездном пути" она поделилась, что пока не встретила новую любовь после развода.

"Я могу сказать на 100 процентов с уверенностью, что наконец-то мое сердце открыто и свободно. Я сейчас счастливая, наполненная женщина, которая, наверное, готова уже к любви", — рассказала она.

Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

Аня добавила, что после разрыва отношений с мужем многие поклонники начали ей писать. Впрочем, она рассказала, какими качествами должен обладать потенциальный избранник, чтобы покорить ее.

"Во-первых, он должен быть уверен в себе, четко знать, чего он хочет от жизни и у него должно быть хорошее чувство юмора. Мужчины, если у вас нет чувства юмора, даже ко мне не подходите", – отметила дизайнер.

Кроме того, Аня рассказала, что приобрела свой дом, куда недавно переехала. Дизайнер поделилась, что купила дом за собственные средства и за деньги, которые они поделили с Позитивом после продажи общей квартиры.

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