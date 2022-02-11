Экс-жена Позитива рассказала, как пыталась спасти брак и завела ли новый роман

Также Анна Андрийчук призналась, как пережила разрыв с любимым.

В 2021 году совсем не положительные слухи, о которых большинство только догадывались, подтвердились – участник группы MOZGI Позитив таки развелся со своей женой Аней Андрийчук.

В интервью программе ЖВЛ Анна поделилась, как пыталась спасти брак. Первые тревожные звоночки прозвучали еще несколько лет назад, когда супруги решили разъехаться.

"Мы были вместе, но жили в разных местах. У нас был новый период. Мы ездили отдыхать вместе. Проводили вместе время. Просто пожив некоторое время отдельно, мы поняли, что лучше быть счастливыми отдельно. Мы с ним встретились, много плакали. Но мы понимали, что нам нужно отпускать друг друга", — поделилась Андрийчук.

Аня Андрейчук откровенно о разводе с Позитивом

Когда в 2020 году Позитив давал "ЖВЛ" откровенное интервью, которое впоследствии растиражировали все СМИ, они уже не были вместе. Однако скрывали этот печальный факт. И только теперь Аня впервые рассказывает, как восприняла тогда увиденное.

"Конечно, это не легкий вообще период нашей жизни. Ни у Леши, ни у меня. Представляешь, когда ты в течение многих лет вместе. И здесь тебе нужно уже строить свою жизнь отдельно. Я его понимаю. Я тоже много плакала. Но это нужно было пережить", — отметила Анна.

Позитив и Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

Поговаривали, что на самом деле их развод спровоцировала измена Алексея с его партнершей на "Танцах со звездами" Юлией Сахневич. Однако Аня уверяет, что причина была в другом.

"Просто у нас стали разные интересы, мы переросли друг друга. Поэтому захотелось уже каждому идти в свои какие-то ниши", — объяснила Андрийчук.

После развода Алексей с Аней время от времени видятся в совместных компаниях. И с уважением относятся друг к другу. Аня признается – хоть она и разведена, на свидание ни разу после разрыва так и не сходила.

Позитив и Анна Аднрийчук / instagram.com/annchuk

"У меня есть прекрасный дом, есть прекрасный бизнес, есть семья, друзья, собачка. У меня все классно, все хорошо. И только сейчас на 103 процента я понимаю, что уже готова к отношениям. Мое сердце открыто", — поделилась Анна. Главное, говорит, чтобы в отношениях избранник был сильнее ее. Потому как этой сильной девушке очень хочется стать слабой рядом со своей половинкой.

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