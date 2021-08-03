Экс-жена Позитива в красном бикини посветила упругими ягодицами

Анна восхитила аппетитными формами.

Бывшая жена экс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива, Анна Андрийчук вместе с подругой Настей Каменских отдыхает на яхте в Хорватии.

Во время отпуска красавица не только любуется невероятными пейзажами с палубы, но и устраивает эффектные фотосессии. Одной из них дизайнер поделилась в своем Instagram. На свежих снимках Аня позировала на сапборде в красном бикини. Девушка посветила стройной фигурой и упругими ягодицами.

instagram.com/annchuk

В посте Андрийчук поделилась одним из своих важных ритуалов.

"Из-за жизни в мегаполисе мы достаточно часто чувствуем перевозбуждение нервной системы, раздражение и результат этого - полный дисбаланс. Дома, в Киеве, я каждый вечер принимаю ванную с морской солью (покупаю в аптеке), ведь соленая вода обладает магической силой, она полностью очищает от негатива, наполняет энергией, успокаивает и исцеляет, возвращает ощущение спокойствия и гармонии. Для усиленного эффекта зажигаю свечи и благовонию (она чистит пространство в целом). Кому тяжело и не нравится лежать в ванной, хочется сбежать - берите с собой ноутбук/планшет/телефон, включайте любимый сериал или приятную музыку. В любом случае, найдите свою идеальную "формулу" этой процедуры, ведь энергия воды просто необходима в нашей жизни. Устройте море у себя дома", — написала бывшая продюсера.

instagram.com/annchuk

В комментариях восхищенные фолловеры порадовали Анну приятностями.

Красивый вид

Ляяя какая

Какая красавица

Попа как у Ким

Напомним, ранее экс-жена Позитива впервые назвала причину развода с певцом. Пара давала шанс восстановить семью.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку