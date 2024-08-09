Экс-жена предателя Бардаша, которая живет в Украине, оскандалилась новыми песнями: что возмутило украинцев

Бывшая жена продюсера-предателя Юрия Бардаша – певица Луна – попала в скандал из-за своих новых треков.

На днях исполнительница выпустила альбом с песнями, который получил название "Мечты". Однако в Сети остро отреагировали на выход пластинки. Дело в том, что почти все композиции были на русском языке. Всего в пластинке было 11 русскоязычных треков, и только два украиноязычных – "Кохана" и "Реальність".

Новый альбом певицы Луны

Сама же Луна назвала выход своего нового альбома "смелым решением". Правда, всех причастных к его созданию исполнительница называть не стала, мол, "время сейчас не такое".

"Песня хорошая вышла. Автора фото и обложки отметить не могу, времена сейчас такие. А за свою смелость опустошаю третью комбучу", — написала исполнительница.

Певица Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

Однако в Сети далеко не все оценили "смелость" Луны. Исполнительницу начали критиковать, что она во время войны выпускает треки на русском языке. Пользователи возмутились поступком певицы и отметили, что после этого ее карьера в Украине пойдет на спад.

Какой Киев? Вы серьезно? Выпустив этот альбом, можно забыть о Киеве точно!

Вы сознательно выбрали писать на русском после 2 лет великой войны!

Делать альбом на русском сейчас – полный кринж!

Напомним, певица Луна до полномасштабной войны активно работала в России. Однако с началом вторжения отказалась от всего российского. Она начала говорить на украинском и выпускать песни на родном языке. Но Луны хватило ненадолго. Впоследствии артистка вернулась к русскому языку в фотоблоге, после чего вообще сделала заявление, что будет писать треки на русском языке, что и с выходом нового альбома наглядно продемонстрировала.

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