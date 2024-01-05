Экс-жена предателя Бардаша, которая живет в Украине, оскандалилась заявлением о русскоязычных песнях

Исполнительница Луна заявила, что ей сложно писать композиции на украинском, поэтому она будет продолжать это делать на русском.

Бывшая жена продюсера-предателя Юрия Бардаша – певица Луна – оскандалилась заявлением о русскоязычных песнях.

В своем Instagram исполнительница поделилась своими мыслями. Артистка, которая живет в Украине, неожиданно заявила, что будет продолжать писать песни на русском языке. По словам знаменитости, она якобы пыталась попробовать творить на украинском, однако у нее это не получается. Поэтому Луна планирует и дальше выпускать песни на русском, даже несмотря на войну, которую враждебно развязала Россия.

"А вообще... Продолжаю писать лирику и песни на русском языке. Знаете, для таких людей как я — мнимый запрет вызывает еще большее желание остаться честным с собой и со своим искусством! Я так вижу, я так чувствую... Стараюсь почувствовать мову и найти в ней свое место... Но никогда не захочу и не смогу запретить себе творить так, как я вижу и во всех направлениях", — заявила певица.

Певица Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

Исполнительница также подчеркнула, что не собирается кому-то угодить и не боится хейта. Поэтому будущие песни будет писать и выпускать на русском. И это тогда, когда большинство украинских артистов отказались от российского язика, а свои старые треки перевели на украинский.

"Я пишу песни не для признания или одобрения кем-то. Я пишу песни для освобождения своей души. Таких артистов на рынке мало, многие хотят понравиться, угодить, попасть в тренд, в новостной дайджест или избежать хейта", — добавила артистка.

Пост певицы Луны / Фото: instagram.com/kri_luna

Отметим, певица Луна получила немалую популярность в России. Артистка до февраля 2022 активно гастролировала в стране-агрессоре и давала там концерты. После начала полномасштабной войны исполнительница перешла на украинский язык и даже успела выпустить мини-альбом с украинскими треками. Однако после 4 января этого года ее риторика поменялась. Луна снова начала публично общаться на русском и собирается именно на этом языке дальше творить.

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