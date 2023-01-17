Экс-жена предателя Бардаша Луна с сарказмом ответила на его упреки, что она "нацистка"

Предатель Украины Юрий Бардаш назвал бывшую жену, певицу Луну, "украинской нацисткой".

В частности, после побега в РФ продюсер отправился давать интервью российским пропагандистам. В одном из таких Бардаш вспомнил свою бывшую жену певицу Луну. Он цинично заявил, что исполнительница – "украинская нацистка". Между тем путинист пожаловался, что она якобы плохо влияет на их сына, который рисует непристойные карикатуры с кремлевским диктатором Путиным.

"У меня был первый брак в полной нелюбви, поэтому мое сердце стрессоустойчиво. Мы не общаемся вообще. Я пишу:" Валите оттуда. Это на тебе стрессы ребенка. На твоей упорной патриотичности украинском". Я помню, как она: "Я славянская принцесса". Ну так и где ты славянская принцесса, если ты – украинская нацистка. Сын – малолетка, который ничего не понимает, но уже он рисует рисунки с Путиным непристойные", — заявил Бардаш в интервью пропагандистке Лилии Абрамовой.

Юрий Бардаш и певица Луна

Певица Луна прокомментировала пропагандистские упреки бывшего мужа. Она с сарказмом отметила, что зато ее не обвиняют в пророссийской позиции. Также артистка добавила, что рада, что Бардаш не беспокоит их совместного сына.

"Многие пишет мне по поводу этого существа. Вот добавила скрин, чтобы вы не беспокоились о нашем с сыном отношении к этому явлению. Говорят, что оно называет меня "украинской нацисткой"... Я плюсую эту идею, такой хайп мне больше нравится, чем ложные обвинения в пророссийской позиции", — прокомментировала Луна.

Фото: instagram.com/kri_luna

Отметим, когда началась полномасштабная война в Украине, продюсер Юрий Бардаш сбежал в Россию. Оттуда он начал восхвалять действия кремлевского диктатора Путина и заявлять, что украинцы должны капитулировать.

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