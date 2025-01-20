Экс-жена Пятова рассказала об отношениях футболиста с четырьмя детьми и дала отпор новым кавалерам

Экс-супруга известного украинского футболиста Андрея Пятова Юлия рассказала, как экс-муж ладит с их четырьмя детьми.

В своих сторис блогерша дала ответ на самые интересные вопросы. Так, у Юлии после развода с футболистом поинтересовались, какие сейчас у него отношения с детьми. В ответ бывшая Пятова поделилась, что все складывается очень хорошо. Андрей участвует в воспитании дочерей и сына.

"Андрей хороший отец. И им и остается", – рассказала Юлия.

Андрей Пятов с детьми

Блогерша также дала забавный ответ на предложение от незнакомца пойти с ним на кофе. Экс-избранница футболиста публично выразила свое восхищение от такого желания, но сразу с юмором объяснила, что с ней в жизни приходится нелегко:

"Смелый. Четверо детей, два кота, два хомяка, огород с весны, характер не "конфетка" — смотрю, не отпугивает", - в шутку высказалась Пятова.

Юлия Пятова

Напомним, о разводе Андрея и Юлии Пятовых стало известно в начале ноября прошлого года. Интересно, что со временем именно футболист назвал себя виновным в распаде брака. К слову, недавно суд сообщил о причинах такого решения пары.

Почему Андрей Пятов признал себя виновным в разводе после 19 лет брака? - ЖВЛ представляет

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