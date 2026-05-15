Экс-супруга Ращука раскрыла, из-за чего с ним судится и какую шокирующую правду узнала о нем

Виктория Билан и Владимир Ращук

Украинская актриса Виктория Билан призналась, почему судится с бывшим мужем Владимиром Ращуком и какую шокирующую правду о нем узнала.

Скандал вокруг разрыва артистов не утихает. На проекте "ЖВЛ представляє" Виктория признается, что сейчас ждет официального развода, чтобы быть свободной. С бывшим мужем артистка вообще не поддерживает связь. Более того, Владимир Ращук заблокировал ее в соцсетях. При этом с Билан связалась бывшая избранница актера, с которой он встречался до нее, и раскрыла шокирующую правду о нем.

"Он меня заблокировал везде, поэтому я понятия не имею, что у него в жизни происходит, где он сейчас, что с ним, как — мы не общаемся. Мне написала его бывшая девушка, которая была передо мной. Она сказала, что этот сценарий повторяется. Он сделал со мной так, как он когда-то сделал с ней", — говорит артистка.

Сейчас Виктория Билан судится с бывшим мужем. Актриса говорит, что хочет урегулировать вопрос об опеке над их общим сыном. Знаменитость хочет, чтобы суд установил часы, когда Владимир Ращук может видеться с Яремой. Виктория Билан отметила, что сначала пыталась решить этот вопрос без суда, однако, по ее словам, поступки мужа не позволили этого сделать.

"Суд о том, чтобы назначить ему часы свидания. Если я до этого позволяла ему приходить в любое время, пыталась с ним общаться нормально, несмотря на все, что произошло, пыталась как-то впустить его в жизнь ребенка, но каждый раз, когда я пыталась как-то сделать по-человечески, обязательно он что-то такое делал, что переворачивало мой мир снова", — говорит артистка.

Напомним, недавно сам Владимир Ращук прокомментировал скандальные признания экс-супруги о его изменах, когда она была беременной. Актер это сделал довольно резко.

