Экс-жена Ращука разоблачила его на лжи и раскрыла причину отсутствия мужа на крестинах сына

Виктория Билан, Владимир Ращук и их сын

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Бывшая жена украинского актера Владимира Ращука — актриса Виктория Билан — раскрыла истинную причину отсутствия экс-мужа на крестинах их общего сына.

Обряд крещения маленького Яремы состоялся в мае. Каково же было удивление, что на таинстве не было отца мальчика Владимира Ращука. Актер уверял, что, мол, его бывшая жена организовала все сама, а он ничего не знал. Однако у Виктории Билан другая версия.

Актриса в интервью Oboz.ua заверила, что они вместе с Владимиром Ращуком выбирали крестных родителей для Яремы. Также бывшие супруги согласовывали храм, где состоялся обряд крещения. По словам Виктории Билан, экс-муж знал и место и дату, поскольку она сообщала ему это.

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Виктория Билан с сыном от Владимира Ращука / © instagram.com/vikki.bilan

«Большинство крестных мы выбирали вместе. Более того, многим из них вместе и предлагали стать крестными родителями Яремчика. Так же он знал и о самих крестинах. Мы вместе выбирали храм, вместе обсуждали, где будем крестить сына. Он знал и место, и дату. Окончательно дату я привязывала к приезду одной из крестных, которая должна была прилететь из-за границы. Я сообщила ему об этом. Но мы потом уже перестали общаться, он меня повсюду внеблокировал, но меньше с тем», — заверила артистка.

Одним из крестных родителей Яремы стал побратим Владимира Ращука. По словам Виктории Билан, он звонил ее экс-мужуи сообщал о крещении сына. Но актер никак не отреагировал на это и не появился в храме.

Крещение сына Владимира Ращука и Виктории Билан / © instagram.com/vikki.bilan

«Его побратим, который специально отпросился с фронта на крестины, звонил ему и сказал, что едет на крещение Яремчика такого-то числа, в таком-то месте. Владимир в ответ просто промолчал», — добавила актриса.

Напомним, недавно Виктория Билан и Владимир Ращук официально развелись. При этом актер не явился в суд во время слушания их дела.

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