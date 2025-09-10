Экс-жена Романа Сасанчина ответила на слухи о разводе с певцом из-за его измен

Роман Сасанчин с бывшей женой / © instagram.com/annavi_i

Бывшая жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина ответила на слухи, что они якобы развелись из-за его измен.

Иванна решила пообщаться с подписчиками в Instagram-stories. Конечно же, многих интересовала тема ее развода с артистом, о котором они объявили в начале сентября. Дело в том, что эта новость очень сильно удивила пользователей, ведь ранее пара уверяла, что в их отношениях все хорошо.

В Сети даже начали распространяться слухи, что Роман Сасанчин якобы изменял жене, поэтому они разошлись. Иванна уверяет, что причина не в этом. Она намекнула, что в отношениях на самом деле было много проблем, которые и привели к разрыву. Впрочем, к конкретике бывшая избранница артиста не прибегала. Кстати, официально Иванна пока что жена Романа Сасанчина. Окончательно пара разведется до конца этого года.

Бывшая жена Романа Сасанчина с их дочерью / © instagram.com/annavi_sasanchyn

В общем, у пары за время отношений родилась дочь, которой сейчас три года. Иванна уверяет, что артист будет продолжать общаться с ребенком и участвовать в его воспитании.

Роман Сасанчин с дочерью / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Напомним, недавно и сам Роман Сасанчин высказался о разводе. Артист рассказал о своем состоянии после разрыва с женой и поделился планами на будущее.