Экс-жена Романа Сасанчина ответила на упреки, что разлучила 3-летнюю дочь с отцом

Роман Сасанчин с экс-супругой и дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official

Реклама

Экс-жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина ответила на упреки, что разлучила дочь с отцом.

После разрыва с артистом блогерша Иванна вместе с их общим ребенком - 3-летней Элизабет - выехала за границу, а именно в Польшу. Бывшую избранницу музыканта обвиняют, что таким поступком она якобы разлучила дочь с отцом. Дело в том, что Роман Сасанчин за границу выехать не может, поскольку в стране действует военное положение. Тем временем Иванна пока что возвращаться из Польши не планирует.

Бывшая жена Романа Сасанчина отрезала, что совсем не беспокоится по этому поводу. По словам Иванны, дочь сейчас находится в безопасности, а это для нее самое главное. Однако экс-жена исполнителя заверила, что когда в Украине станет спокойнее, то Элизабет конечно же поедет к папе.

Реклама

Дочь Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

"Не грызет, потому что Элиза сейчас в безопасности и не нужно холодными ночами спускаться в укрытие. Как будет спокойнее - Элиза поедет к папе", - отрезала Иванна.

Напомним, в начале сентября Роман и Иванна Сасанчины объявили о разводе. Бывшие супруги воспитывают 3-летнюю дочь Элизабет. Иванна говорит, что уже сообщила ребенку о разводе родителей. Экс-жена исполнителя призналась, как их дочь отреагировала на эту новость.