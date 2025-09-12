Экс-жена Розового призналась, как впервые узнала о его изменах и почему сразу не уходила

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый

Экс-супруга юмориста Виктора Розового - Ольга Мерзликина - дала интервью Маше Ефросининой и впервые честно рассказала о случаях измен в браке.

Ольга вспомнила их отношения с самого начала, однако больше всего акцентировала внимание на периоде, когда пара начала жить вместе, а затем выйшла замуж. Она отметила, что подозрения в измене появились еще задолго до того, как Виктор мобилизовался. Сначала это были "невинные" прогулки с подругами, а впоследствии ситуация становилась все хуже.

По словам Мерзликиной, первые подозрения возникли примерно в 2018 году, как раз во время, когда Розовый был на пике своей популярности в "Лиге смеха", и на него обращало внимание большое количество девушек. Тогда начали поступать сообщения в личные чаты мужчины. Более того, однажды экс-супруга едва не застала его за изменой - она увидела соответствующее сообщение от незнакомки в соцсетях Виктора. После этого у пары участились конфликты, и они разошлись примерно на два года.

Однако в 2020 году они снова начали встречаться. По мнению Ольги, тогда она была в "розовых очках", а любовь к бывшему закрывала глаза на все проблемы. Однако время шло быстро, и вскоре началось полномасштабное вторжение. В начале войны Виктор отвез Ольгу во Львов, а сам решил мобилизоваться. В том же году он сделал экс-супруге предложение, но кольцо оказалось слишком большим. Ольга восприняла это как один из плохих знаков, но все равно согласилась стать его женой.

Виктор Розовый и бывшая жена Ольга Мерзликина / © instagram.com/oliamerzlikina

В марте 2024 года пара поженилась и отметила это трехдневной свадьбой. Как рассказала Ольга в интервью Маше Ефросининой, тогда начали появляться первые тревожные "звоночки". На следующий день после праздника Виктор предложил подписать брачный контракт, а на вопрос: "Зачем?" отвечал, что обоим так будет лучше и спокойнее, убеждая, что Ольга ничего не потеряет.

Уже на второй день она получила сообщение, якобы от экс-жены Розового, с которой он был в то время, когда пара жила вместе. Подруга Мерзликиной уверяла, что это ссылка на совместное юмористическое шоу, однако Ольгу это не успокоило. Со временем сообщения становились все более частыми и раскрывали все больше деталей.

Когда она рассказала об этом Виктору, он сразу начал успокаивать ее, уверяя, что это ложь и выдумка завистливой женщины.

"Мы с ним выходили около двадцати раз поговорить, чтобы не устраивать сцену перед друзьями. Он искренне убеждал меня, что это какая-то сумасшедшая женщина, которая хочет разрушить наш брак. При этом на нем не было видно его настоящих эмоций. Ему было очень страшно", - отметила Ольга.

Впоследствии Виктор рассказал все своей маме, которая пыталась убедить его, а потом и Ольгу, что даже если что-то было, то ничего страшного, используя аргументы о соседе-предателе и счастливой совместной супружеской жизни.

Отметим, Виктор Розовый и Ольга Мерзликина поженились весной 2024 года. Уже в мае 2025-го стало известно об их разводе. Мерзликина отметила, что причиной этого стали измены мужа. Ранее Виктор Розовый дал интервью Рамине Эсхакзай, где раскрыл свою сторону истории. Однако юморист разозлил откровенными рассказами об интимных подробностях и причинах измен.