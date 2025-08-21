Экс-жена Розового впервые отреагировала на скандальное интервью и упрекнула Рамину за ложь

Виктор Розовый, Рамина Эсхакзай и Ольга Мерзликина

Экс-жена юмориста Виктора Розового отреагировала на его скандальное интервью ведущей Рамине Эсхакзай.

Вокруг выпуска поднялась волна хейта. Виктора Розового раскритиковали за обнародование подробностей интимной жизни с бывшей женой. Досталось и Рамине Эсхакзай за публикацию интервью, хотя она и уверяет, что его выпуск согласовали. Бывшая жена Виктора Розового — Ольга Мерзликина — тоже изложила свою позицию.

Реакция бывшей жены Виктора Розового на интервью и что не так со словами Рамины Эсхакзай, что Ольга Мерзликина “была проинформирована и просила не редактировать первую версию”

После выхода скандального интервью досталось и Рамине Эсхакзай. Однако ведущая заверила, что и гость, и его мама, и психотерапевт, и даже бригада, где он служил, отсмотрели выпуск и дали согласие на публикацию. На что интервьюера упрекнули, что она спросила об этом у всех, кроме его экс-жены. Но Рамина заявила, что Ольга Мерзликина была проинформирована и просила не редактировать первую версию, где Розовый бесстыдно выдает подробности их интимной жизни.

“Женщина тоже была проинформирована и просила не редактировать первую версию, которую я просила у Виктора все-таки подредактировать, потому что детали интимной жизни и оценочные суждения о бывшей жене — лишние эмоции. Будут ли еще вопросы?" — ответила Рамина.

Пост Рамины Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

На это отреагировала Ольга Мерзликина. Она заявила, что не видела интервью перед его публикацией. Рамина прислала выпуск Ольге уже тогда, когда он был на ее YouTube-канале. Правда, Мерзликина не успела посмотреть, ведь выпуск уже был удален. Рамина объяснила это тем, что “Розовый признал свою неправоту и попросил внести изменения”, на что Мерзликина ей ответила, что не перемонтировала бы интервью уже после его выхода, мол, так бы узнали истинное лицо юмориста. По ее словам, Розовый принял решение о редактировании якобы потому, что испугался критики.

“Мне никто не давал просматривать видео накануне публикации, я ничего не просила интервьюера, поэтому просила бы отображать действительную информацию, в частности, автора. Я не видела видео, знала только уже о факте его удаления и посыл автора, что причина — убрать какие-то “оценочные суждения” со стороны Розового В.И. Моя позиция относительно подчистки интервью экс-супруга уже после негатива в комментариях изложена автору, для меня это попытка “приукрасить и оправдать”. Такого я не терплю. Однако именно факта просьб с моей стороны не редактировать того, чего я не видела — не было”, — прокомментировала Ольга.

Пост Ольги Мерзликиной / © instagram.com/oliamerzlikina

Ответ Ольги Мерзликиной на заявление Виктора Розового, что он перевел ей полмиллиона из средств, которые собирали ему на реабилитацию

В интервью Виктор Розовый заявил, что выплатил бывшей жене полмиллиона из тех средств, которые ему собирали на реабилитацию. Мол, в договоре об их разводе содержался пункт о моральной компенсации. По словам Розового, таких средств у него не было, поэтому выплатил из донатов на его реабилитацию.

“Тогда был год после моего ранения, выплаты закончились. Я мог рассчитывать лишь на 30 тысяч гривен в месяц. На тот момент, когда она принесла этот договор, у меня не было денег. Я ей сказал, что нет таких денег. Она мне скинула с моей реабилитации. Я сказал, что эти могу скинуть, она на это согласилась. Она охарактеризовала это, что ей нужны деньги для того, чтобы год жить в Киеве и поправить ментальное здоровье после моих измен. Но за эти деньги она купила машину”, — утверждает шоумен.

Ольга Мерзликина прокомментировала это. Женщина говорит, что средства ей поступили с частного банковского счета Виктора Розового, а где именно он их взял, по ее словам, уже его ответственность.

Пост Ольги Мерзликиной / © instagram.com/oliamerzlikina

“Средства, которые мне поступили по договору, направлены с частного банковского счета Розового В.И. Какое их происхождение (его собственные сбережения, зарплата из “Лиги смеха” или военная за этот год, или это средства из банка, которые были на тот момент на его счету) —- личная ответственность Розового В.И.”, — ответила Мерзликина.

Также Ольга показала подписанный ими договор. Там говорилось, что все средства, собранные на его лечение, расходовались только с его согласия. Также именно с ним была согласована сумма остатка, которая в конце концов была переведена на его банковский счет.

Договор, который подписали Ольга Мерзликина и Виктор Розовый / © instagram.com/oliamerzlikina

Напомним, Виктор Розовый дал скандальное интервью Рамине Эсхакзай. В выпуске он выдал подробности интимной жизни с женой, которая его не устраивала, а также рассказал о своих изменах. В Сети сразу же поднялся шквал критики. Наконец, интервью удалили, но впоследствии снова опубликовали уже без интимных подробностей.