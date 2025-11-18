Экс-жена Сасанчина призналась, как сообщила 3-летней дочери о разводе и какой была ее реакция

Роман Сасанчин и его бывшая жена

Экс-жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина - блогерша Иванна - призналась, как сообщила дочери об их разводе.

Пара объявила о разрыве в начале сентября. Тем не менее, экс-супругов объединяет их общая дочь Элизабет. Хоть девочке всего три годика, но Иванна проговорила с ней развод. Она объяснила дочке, что родители больше не будут жить вместе, но при том они оба ее безгранично любят.

"Когда мы разошлись с Романом я сказала ей, что мама и папа больше не будут жить вместе, что так иногда случается, но это никогда не изменит нашего отношения к ней. Мы одинаково сильно ее любим и всегда будем любить", - поделилась Иванна.

Пост бывшей жены Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_i

Кстати, у бывшей жены Романа Сасанчина после их разрыва уже появился новый бойфренд. Как вспоминает Иванна, об этом она тоже рассказала дочери. Пока что блогерша не знакомила его с Элизабет, но сделает это, когда девочка будет готова. Также Иванна объясняла дочери, что это не замена папы.

"Когда у меня появился парень, я объяснила ей, что есть другой мужчина, которого я полюбила. И когда она будет готова, я познакомлю их, чтобы они могли подружиться. Я также сказала, что он не будет ее папой - для нее он будет другом. На что она ответила - ага, хорошо", - вспомнила Иванна.

Напомним, недавно бывшая жена Романа Сасанчина рассказала о своем новом бойфренде. Блогерша раскрыла о нем несколько деталей.